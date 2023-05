La llamativa pregunta de Santi Maratea a sus seguidores sobre la colecta para Independiente: “Respondan con la verdad”

En las últimas horas Santiago Maratea reapareció en las redes sociales. El influencer, que lleva adelante la colecta que ayudará a Independiente a escapar de la quiebra, dio a conocer la suma recaudada hasta el momento. En total, en su cuenta de Mercado Pago, el joven de 30 años acumula $701.471.348, 81.

Con la mencionada suma, el elenco de Avellaneda estaría en condiciones de cancelar un 50% de la deuda que la institución mantiene con el América de México. Acto seguido, decidió hablar con sus seguidores a través de las historias de Instagram, donde planteó un interrogante.

Para comenzar, en una encuesta que fue dirigida integramente para los fanáticos de Independiente, Maratea soltó: "Antes de poner los links quiero hacer una encuesta y que me respondan con honestidad para entender quien puede poner $4.000 pesos ahora y quienes no".

Los resltados en las primeras horas de la encuesta de Maratea.

"Sé que hay gente que ya puso y va a poner de vuelta o que ya puso y no va a poner de vuelta. También hay gente que no puso y ahora va a poner o que no puso y tampoco va a poner ahora. Respondan con la verdad", añadió Santiago, quien va sumando nuevos objetivos acorde al monto recaudado.

En total, un 35% de las personas que se ven su historia estarían dispuestas a volver a colaborar con la colecta que Maratea encabeza para poder salvar a Independiente. ¿Podrá llegar en el corto plazo, al menos, a pagar la deuda con América de México?".