La llamativa comparación de Demichelis sobre el penal que definió el River-Boca: "Mi sensación es que..."

El Superclásico comienza a jugarse mucho antes del pitazo inicial y termina bastantes días después de tener el resultado puesto. El triunfo de River sobre Boca dejó varias jugadas polémicas que alimentaron el debate en el inicio de la semana. Una de ellas fue la falta de Agustín Sandez sobre Pablo Solari para el penal a favor del Millonario, un cobro que fue "claro" para Martín Demichelis.

El entrenador se estrenó ante el eterno rival con victoria y se vio muy emocionado en la conferencia de prensa posterior. Con los decibeles algo más bajos y la felicidad todavía presente, Micho aseguró que intentó no dejarse llevar por las opiniones del día después al triunfo: "Voy recibiendo cosas de familiares, de amigos, de contactos por WhatsApp, pero honestamente no me pasé mirando los programas. Ya con eso me alcanza porque es una manera de ser terrenal, de no entrar en una confusión mediática para pensar que hemos alcanzado el éxito por haber ganado un partido o varios partidos", expresó.

Más allá de que siempre se muestra reticente a hablar de los arbitrajes, Demichelis dejó una llamativa comparación al hablar del penal que le dio los tres puntos a River: "A ver... Creo que hubo cantidad de jugadas donde se pueden abrir debates pero que fueron para ambos equipos. Y mi sensación, si me dejás opinar, es que hubo penal porque el contacto existe. Y no fue un penal “poco cobrable”. No, no, no hay un medio embarazo: o es embarazo o no es embarazo. Existe un contacto y le pega en la pantorrilla, es penal", sentenció en diálogo con Olé.

Demichelis, victorioso en su primer encuentro con Boca.

Luego, aclaró: "Me meto lo menos posible en el tema arbitral. Me aprendí muy pocos nombres de árbitros cuando era jugador, te imaginás que ahora de entrenador me cuesta muchísimo más y siempre los molesto a Pinola y a Lux para que me ayuden a no olvidar los nombres de todos. Sabía sí que era Darío Herrera, me crucé con él en el túnel y le dije 'buen partido, ojalá puedas mantener la calma que merece tu profesión' y nada más. Intento no molestar, ni siquiera al cuarto o al lineman".

Por último, Demichelis fue consultado por los dichos de su excompañero de Selección, Chiquito Romero, quien aseguró que esa falta no hubiese sido sancionada como penal en el área de River y el DT habló sobre el planteo de Boca: "Formar una línea de cinco no significa tampoco ser más defensivo. Que no se malinterprete eso, Jorge es un entrenador que termina creándoles una identidad a sus equipos y le tengo un máximo respeto. Ellos venían de dominar a dos rivales con ese sistema, ante nosotros habían cambiado solamente a Weigandt por Valentini, pero después las funciones no variaban. Fuimos nosotros los que haciendo un grandísimo primer tiempo llevamos a que se viera lo que se vio", concluyó.