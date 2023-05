El nuevo (y más picante) palazo de Demichelis a Figal: "Habló con un grado de..."

Martín Demichelis se estrenó en los Superclásicos con una victoria. Tras un final caliente, el DT de River apuntó contra Nicolás Figal, quien en la previa al partido había chicaneado al llamar "gallinero" al Monumental. Al igual que en la conferencia de prensa, el entrenador aseguró que el defensor de Boca habló con respeto y esta vez utilizó otras palabras.

En diálogo en ESPN F90, Demichelis insistió en que no fue una chicana lo de Figal, sino una muestra de que el Xeneize se ve inferior ante el equipo de Núñez: "Para muchos, y sobre todo para el hincha de River, seguramente lo que dijo Figal era una chicana, así lo definieron... Para mí, que tengo que analizar las cosas objetivamente, habló con respeto. ¿Sabes por qué? Porque dijo 'vamos a ganar a Chile y vamos a ir a hacer un buen partido al Monumental'", afirmó.

Luego, le puso más picante a su frase inicial: "O bueno, lo dijo con otro adjetivo calificativo, pero eso me demuestra que nos tienen muchísimo respeto. Habló con respeto, no quiero pecar de soberbio, pero con un grado de inferioridad o inseguridad de decir 'no podemos ir a ganar a la cancha de River", sentenció.

El último domingo, Demichelis había dicho que Figal le faltó el respeto al estadio de River: "Ni siquiera hicieron un buen partido. Después le faltó el respeto, ahí sí, a uno de los estadios más maravillosos del mundo, que cada partido que se juega de local vienen 83, 84, 85 mil personas, ¿eh? Ahí sí fue irrespetuoso con el adjetivo calificativo que le puso a uno de los estadios más maravillosos del mundo, el más grande de Sudamérica a nivel club", concluyó en conferencia de prensa.

Demichelis se hace el enojado con Figal pero no resiste un archivo. pic.twitter.com/AQ0id271pe — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) May 9, 2023

Por otra parte, el DT de River fue "carpeteado" por los hinchas de Boca. Tras sus dichos sobre Figal, los del Xeneize sacaron a la luz algunos recortes de diarios en el que mostraban a Demichelis tapándose la nariz al caminar por la Bombonera, como en otra época había hecho Ángel Labruna.

Finalmente, Demichelis insistió en que el planteo de Jorge Almirón no fue defensivo, sino que la forma de jugar de River llevó a Boca a meterse atrás: "No creo que el planteó de Boca fuera austero. Nosotros lo llevamos a que sea austero. Fuimos muy dominantes. No lo dejamos jugar desde la presión y fuimos muy superiores. No hubo peligro del rival", analizó.