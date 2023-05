Además de Palavecino, el otro jugador de River que le festejó el gol en la cara a uno de Boca

El Superclásico terminó caliente y aún se pueden percibir los ecos de ese final. Futbolistas de Boca acusaron a algunos colegas de River de gastarlos en el grito de gol de Borja y se desencadenó la gresca, con Agustín Palavecino como una de los principales apuntados.

Sin embargo, las cámaras apostadas en el estadio Monumental pudieron tomar más detalles de aquellos momentos previos a la pelea de dos bandos que terminó con más de seis expulsiones. Una de ellas mostró el momento en el que otro futbolista -además del volante- festejó en la cara de los jugadores de Boca.

En el video, se muestra como Pablo Solari les hace un gesto a un par de jugadores de Boca, entre ellos Nicolás Valentini, tras la anotación del penal. De hecho, se muestra como el delantero no solo grita el gol en su cara una vez, sino que tras amagar ir con sus compañeros, se vuelve y les hace otro gesto.

Pablo Solari.

Lógicamente, la actitud fue recriminada por los jugadores del Xeneize, que respondieron las provocaciones con agresión. Sin embargo y a diferencia de Palavecino, el delantero no fue uno de los expulsados por Darío Herrera. En River también se fueron Ezequiel Centurión y Elías Gómez. En Boca: Miguel Merentiel, Nicolás Valentini, Equi Fernández y Jorge Almirón.

"Lo que hizo Palavecino no está bien, pero de los errores se aprende. Con errores y virtudes, hablamos dentro de la cancha. No es la imagen que tenemos que dar. Pero ahí adentro, es difícil, cuando hay tanta gente que no tiene que estar en el campo. Para nada estoy de acuerdo con lo que sucedió", dijo Enzo Pérez después del partido. ¿Habrá reto para Solari también?