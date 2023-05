El particular motivo por el que Demichelis usó este look en el River-Boca: “Si yo me…”

Martín Demichelis se estrenó como entrenador en un Superclásico. Al igual que varios de sus primeros pasos en River, el partido ante Boca terminó con final feliz para el DT. Entre tantas particularidades que dejó el encuentro, una de ellas fue la llamativa vestimenta que utilizó Micho en el Monumental.

Demichelis y un look especial: saco de River, camisa negra y corbata roja (Fuente: Olé).

Siempre elegante, el entrenador recogió la costumbre de Marcelo Gallardo y usa sacos con el escudo de River. Más allá de ese detalle que implementó Ángel Labruna hace muchos años, Demichelis suele combinar esta prenda con una camisa blanca y una corbata roja, un estilo bien riverplatense. Por eso, llamó la atención su camisa negra, algo poco usual.

Luego de que bajaron los decibeles, Demichelis contó por qué eligió ese look de su ropero: "Nuestros jugadores iban a salir de blanco con franja roja. Y si yo me ponía corbata roja con camisa blanca seguro que me hacían poner una pechera. Por eso vine de negro", explicó en ESPN F1.

Así como Rodolfo D'Onofrio hizo famoso su suéter rojo para las citas importantes, el entrenador de River aseguró que la camisa negra puede volver en algún otro encuentro decisivo como el Superclásico: "Esta la guardamos, es especial", tiró entre risas.

Tras la victoria ante Boca, Demichelis decidió darle dos días libres a su equipo. El puntero del campeonato volverá a los trabajos este miércoles en el River Camp, con la mente puesta en ampliar la ventaja sobre San Lorenzo, el perseguidor más cercano que tiene. El próximo domingo, el Millonario viajará a Córdoba para enfrentar a Talleres a las 21:30 horas.