El cantito de los jugadores de River a Demichelis en el vestuario tras ganarle a Boca: "Que de la…"

La victoria de River sobre Boca generó, además de la locura de las más de 80 mil personas, un desahogo luego de la dura derrota que sufrió por Copa Libertadores ante Fluminense. Es por eso que el entrenador, Martín Demichelis, no pudo contener la emoción durante los festejos post partido dentro de la cancha y luego sus jugadores lo reconocieron con un particular cantito.

Mientras todos saltaban y se abrazaban por vencer a su clásico rival, comenzaron a entonar "vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de la Michoneta, todos la vuelta vamos a dar". Al escuchar, Demichelis se unió a ellos y comenzó a saltar a la par de sus dirigidos en otra clara muestra del gran ambiente que se vive puertas adentro.

Tras la agónica y polémica victoria en el Más Monumental, el DT había dicho que "ganar el superclásico" lo firma "como sea", aunque siempre le preocupen "las formas", porque aseguró que siempre prefiere equivocarse "por ir a buscar los partidos y no por ser mezquino", en referencia al 1-5 sufrido en la semana ante Fluminense por Copa Libertadores.

Demichelis admitió que el equipo venía "de un golpe durísimo, porque a nadie le gusta que le hagan 5 goles. Pero no teníamos que perder las formas, las conductas. Es mi primer Superclásico y no quiero mirar a la derecha porque está mi familia y me voy a emocionar, pero se lo dedico a mi mujer (Evangelina Anderson). Ella sabe lo importante que es esto".

"Me voy a equivocar, mucho, pero no estoy orgulloso de eso. Prefiero equivocarme por ir a buscar el empate o la victoria antes que ser mezquino. Es fácil hablar con el diario del miércoles por lo qué pasó en Brasil, pero fue por ir hacia adelante, porque la historia nuestra así lo exige", cerró.