El sincericidio de Enzo Pérez sobre el escandaloso final del Superclásico: "Lo que hizo Pala..."

Luego de la victoria de River, Enzo Pérez habló sobre lo ocurrido en el final del partido y fue muy claro. Aceptó las chicanas en las previas, pero reflexionó que los protagonistas son los que "debemos bajar las revoluciones" para que no vuelvan a ocurrir episodios como los que se vieron. Además señaló que la reacción de Palavecino no fue la correcta. "No es la imagen que tenemos que dar. Son dos clubes importantes, tenemos que mantener la calma, se metió mucha gente de afuera. Lo que hizo Pala, no está bien", dijo.