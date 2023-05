El insólito motivo por el que Santi Maratea dijo que a Independiente le empataron: “Siento que fue por…”

Independiente lo ganaba 2-0 en el estadio Diego Armando Maradona de la mano de los goles de Sergio Ortíz y Martín Cauteruccio. Cuando todo parecía indicar que sería una gran noche para los dirigidos por Ricardo Zielinski, Argentinos Juniors logró revertir la situación y, con los tantos de Gabriel Ávalos y Leonardo Heredia, rescató un punto en casa.

En este contexto, quien dijo presente en las redes sociales fue Santiago Maratea. El influencer, que lleva adelante la colecta que ayudará al Rojo a escaparle a la quiebra, habló con sus seguidores a través de las historias de Instagram y, aunque parezca mentira, asumió que por su culpa los de Zielinski no pudieron sumar de a tres en La Paternal.

En primera instancia el joven subió dos historias a su cuenta, una por cada gol de Independiente. Post partido, fumando en lo que parece ser el patio de su casa, manifestó: "Estoy enojadísimo, embroncado... me odio. Si me cruzase por la calle me cago a trompadas. Como ustedes vieron venía ganando el Rojo 1-0 y 2-0. Subí una historia festejando y de pronto 2-1 y 2-2".

Luego de consumado el empate de Independiente, que sumó un punto fuera de Avellaneda, Maratea soltó: "Siento que fue mi culpa. Siento que fue mi culpa, amigo. Siento que la cag... toda por subir las historias festejando los goles. No quiero decirlo así, pero se me cag... la noche. Tengo una terrible fiesta, pero no va a ser igual"