El exabrupto de Cascini, indignado por el arbitraje en River-Boca: “Estamos cansados de hacer de bol…”

Todo Boca terminó el Superclásico con enojo por el arbitraje de Darío Herrera. Mas allá de la pelea y las expulsiones del final, el árbitro pudo haberle mostrado la roja a varios futbolistas de River por doble amarilla y el penal dejó más dudas que certezas. Por esta razón, uno de los miembros del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini, salió a declarar con los tapones de punta.

Herrera no tuvo un buen partido en el Monumental y "perdonó" a Enzo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco y hasta a Enzo Pérez. Todos estos jugadores del Millonario pudieron haber sido amonestados en dos ocasiones, pero el referí optó por no hacerlo. A falta de cinco minutos para el final, Agustín Sandez tocó a Pablo Solari en el área y el árbitro decidió que era suficiente como para sancionar penal: "Estamos cansados, cada vez que vamos a esa cancha nos sentimos perjudicados", disparó Cascini

Luego, Miguel Borja cambió la falta por gol y River se llevó el partido. Por estas razones, el dirigente xeneize explotó en diálogo con Sportscenter Night: "Queremos competir y no queremos llorar, ni hablar mal. Recordemos aquella vez de Rojo [NdR: en 2021, Rojo fue expulsado en el primer tiempo por doble amarilla y River terminó ganando 2-1]. Hoy lo mismo, ¿a qué voy con esto? Los jugadores que no le expulsaron a River, por ejemplo, Casco. En el primer tiempo le pega a Villa, que el árbitro no lo amonestó. Después jugó todo el partido gratis", aseguró.

"La de Enzo Pérez, cuando estaba amonestado, va a una jugada con Advíncula, le pega él y cobra foul al revés, cuando tenía que amonestarlo y no lo quiso echar. La de Díaz, que estaba amonestado y apenas arranca el segundo tiempo le da una patada a Villa al lado del córner que era para expulsión", enumeró Cascini, claramente insatisfecho con el arbitraje de Herrera.

Además, el dirigente dejó una frase muy picante: "Acá parece que, cuando arranca el campeonato, habría que pegarle a [Federico] Beligoy, ¿no? Hablar mal... pero bueno, eso nosotros tratamos de no hacerlo porque queremos competir, no queremos llorar ni hablar mal de nadie. Pueden tener errores, pero cada vez que vamos a esa cancha los cometen todos juntos".

Por último, Cascini siguió en la misma línea y dejó claro el sentir de Boca tras la derrota: "Es joda, ¿no? Estamos cansados ya de hacer de buenos o de boludos... esa es la palabra, de boludos. No queremos hacer más de boludos. Parece que acá arrancan los campeonatos y hay que salir a llorar. Bueno, vamos a ver qué pasa", concluyó.