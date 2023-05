El doble palazo de Demichelis a Figal por decir que Boca iba al “Gallinero”: “Le faltó el respeto a…”

El Superclásico siempre es muy picante. Sin embargo, esta edición fue particularmente caliente. Una semana atrás, Nicolás Figal aseguró que Boca intentaría hacer un buen partido en el "Gallinero", en alusión al Monumental. Luego de la victoria de River, Martín Demichelis recogió el guante y le tiró dos palazos durísimos al defensor del Xeneize.

En conferencia de prensa, el DT del Millonario se mostró muy emocionado por el triunfo, pero también tuvo la lengua filosa para responderle a uno de los referentes del eterno rival: "Mirá, te voy a decir... para muchos, seguramente fue una chicana, pero para mí habló con muchísimo respeto. ¿Sabés por qué? Porque dijo 'vamos a ir a ganar a Chile y a hacer un buen partido en el Gallinero'. Ni siquiera hicieron un buen partido", disparó con todo Demichelis.

En la misma línea, el entrenador riverplatense siguió con los tapones de punta contra Figal: "Después le faltó el respeto, ahí sí, a uno de los estadios más maravillosos del mundo, que cada partido que se juega de local vienen 83, 84, 85 mil personas, ¿eh? Ahí sí fue irrespetuoso con el adjetivo calificativo que le puso a uno de los estadios más maravillosos del mundo, el más grande de Sudamérica a nivel club", expresó.

Finalmente, Demichelis concluyó su respuesta sobre los dichos de Figal: "Después, habló con respeto. A lo mejor sentía respeto por este River... lo dejo ahí. Lo dijo con respeto, no dijo que venían a ganar, dijo que venían a hacer un buen partido... así lo interpreto yo", y cerró con una cara que habla por si sola.

Más allá de estos fuertes dardos para el defensor de Boca, el DT millonario habló respetuosamente del rival. Ante la pregunta de si el Xeneize había planteado un fútbol austero, Demichelis sostuvo que fue virtud de su equipo, pero que esa forma de jugar le había rendido a Jorge Almirón: "No creo que el planteo de Boca fuera austero. Nosotros lo llevamos a que sea austero. Fuimos muy dominantes. No lo dejamos jugar desde la presión y fuimos muy superiores. No hubo peligro del rival", analizó.