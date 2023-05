Víctor Blanco habló del futuro de Gago en Racing: “Cuando salís a ratificar a un DT…”

Si bien el andar de Racing en la Copa Libertadores es bueno, es el puntero del Grupo A con siete unidades, su andar en la Liga Profesional no es el esperado. Luego de que en los últimos meses el equipo se acostumbrara a ser protagonistas, en la actual temporada los de Fernando Gago no han encontrado la regularidad deseada.

En este contexto, fundamentalmente tras el empate ante Independiente y la derrota ante Boca, el director técnico de la Academia ha estado en el ojo de la tormenta. Es por esto que Víctor Blanco, presidente de la institución de Avellaneda, salió a bancar públicamente a Pintita.

Para comenzar, en su diálogo con TyC Sports, el mandamás soltó: "Con Fernando Gago hablamos cotidianamente, lo apoyamos. Sabemos del trabajo que está haciendo y estamos convencidos. Cuando lo fuimos a buscar fue para un proyecto integral y eso es lo que estamos haciendo".

"Cuando salís a los medios a ratificar un técnico creo que algo no está bien y la verdad es que no tengo nada que ratificar. Estamos convencidos, venimos acá y damos el apoyo. No se habló de la renovación, se habló en su momento a fin del año pasado, pero en este momento no. Me parece que tenemos que estar de otra forma al lado del técnico, del director deportivo y de los jugadores", añadió Blanco.

Para finalizar, el presidente de Racing se refirió a otro de los temas que preocupa a los fanáticos. Sobre el futuro de Matías Rojas, sentenció: "Con Matías nos juntamos dos o tres veces. Todos saben que tuvo una oferta de afuera y el club no aceptó el resarcimiento que teníamos. Pedimos que se quedara estos seis meses. En su momento él se enojó un poco pero abrimos los canales de diálogo y nos juntamos un par de veces"