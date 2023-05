El inédito “trabajo” de Gallardo en Instagram

A poco más de 24 horas para la nueva edición de un nuevo Superclásico del fútbol argentino, Marcelo Gallardo reapareció en escena. El Muñeco dijo presente en las redes sociales un día antes del inicio del River-Boca, que tendrá lugar en el Más Monumental, pero su presencia poco tiene que ver con el fútbol.

Napoleón sorprendió luego de que se lo pueda observar como el modelo de la marca G.Four. Luciendo una chomba blanca y con una gran sonrisa de oreja a oreja, el ex director técnico del Millonario lució orgulloso la prenda que corresponde a la línea de ropa de Geraldine La Rosa, madre de sus cuatro hijos.

"Marcelo Gallardo se viste con #GFOUR, ¡gracias por elegirnos! Descubrí nuestra nueva colección / SHOP online. Envíos gratis a todo el país. Asesoramiento personalizado. Cuotas sin interés", fueron las palabras con las que la cuenta oficial de la marca acompañó la foto.

Por lo general se suelen ver fotos de los herederos del Muleco luciendo diferentes atuendos, pero esta vez sorprendió al aparecer el director técnico más ganador de la historia del Millonario. Esto, justo, se da a horas de que se juegue el primer River-Boca sin Napoleónde los últimos ocho años y medio.

Tiempo atrás, sobre su futuro, en su diálogo con New York Times, Gallardo soltó: "No soy el tipo de persona que sólo quiere unirse a un club para entrenar en el Viejo Continente. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo problema continuar con lo que estoy haciendo ahora".