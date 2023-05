La explosiva frase de Mura sobre la plancha de Barco en Boca-Racing: “Si me agarraba de otra manera hoy estaba…”

El fútbol argentino está inmerso en la previa al Superclásico. Sin embargo, el último Boca-Racing dejó muchas polémicas que quedaron un poco en el olvido por la actividad de la Copa Libertadores. No fue así para Facundo Mura, que recibió un durísimo patadón de Valentín Barco y un codazo de Sebastián Villa y ninguno de los dos vio la roja.

Tras el empate ante Flamengo en el Cilindro, el lateral derecho de la Academia habló de las jugadas polémicas del último sabado que lo tuvieron a él como damnificado: "No se habló mucho porque Boca jugó Libertadores y ahora juega contra River. Está a la vista, se pusieron en duda muchas cosas. Lo que me pregunto es si nos cuidan a nosotros, más allá de las jugadas polémicas o dudosas", expresó.

Luego, Mura siguió con la tónica explosiva: "Si me agarra la patada de Barco, hoy el partido contra Flamengo lo estoy viendo desde el sanatorio. Me hicieron dos tomografías en la cabeza por el golpe", sentenció de forma contundente.

Además, apuntó contra sus colegas de Boca, que no se habrían contactado para conocer su estado tras las dos jugadas: "El otro día en el Dia del Trabajador hice hincapié que los futbolistas, como colegas, tenemos que ser leales. Aprovecho a contarles a los jugadores de Boca que estoy bien [...] No, no [nadie me llamó]. Tampoco me lo esperaba, no me sorprendió. Me pregunto si estábamos protegidos como futbolistas el otro día, parecía que valía todo", disparó.

Por último, también tiró contra los medios, ya que aseguró que la jugada del codazo de Villa que le provocó su salida del partido no se vio en televisión: "No se vio, no se mostró. Se vio alguna foto, algún video y yo tampoco quería hablar del tema. Teníamos que enfocarnos acá, era un partido muy importante. Los puntos en la cabeza están a la vista... No voy a explicar mis sensaciones porque no está muy alejado al que lo vieron todos", concluyó.