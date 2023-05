El sorpresivo palazo de Mura a los jugadores de Boca tras Racing-Flamengo: “Aprovecho para contarles que…”

"Por el codazo de Villa me hicieron dos puntos externos y cinco internos. Si la patada de Barco me agarraba de otra manera, hoy miraba el partido desde el sanatorio", expresó Facundo Mura, picantísimo contra los jugadores de Boca tras las faltas que recibió en la Bombonera.

En charla con Fox Sports, el defensor de Racing disparó duramente contra Valentín Barco, Sebastián Villa y el resto de sus colegas del Xeneize: "No se habló mucho porque Boca jugó Libertadores y ahora juega contra River. Está a la vista, se pusieron en duda muchas cosas. Lo que me pregunto es si nos cuidan a nosotros, más allá de las jugadas polémicas o dudosas", expresó después.

Por otra parte, Mura le tiró a los futbolistas de Boca porque no se habrían contactado con él, que salió de la Bombonera con la cabeza sangrando: "El otro día en el Dia del Trabajador hice hincapié que los futbolistas, como colegas, tenemos que ser leales. Aprovecho a contarles a los jugadores de Boca que estoy bien [...] No, no [nadie me llamó]. Tampoco me lo esperaba, no me sorprendió", sentenció. Durísimo.

"Me pregunto si estábamos protegidos como futbolistas el otro día, parecía que valía todo", disparó después. Mura, muy caliente, agregó después: "No se vio, no se mostró. Se vio alguna foto, algún video y yo tampoco quería hablar del tema. Teníamos que enfocarnos acá, era un partido muy importante. Los puntos en la cabeza están a la vista... No voy a explicar mis sensaciones porque no está muy alejado al que lo vieron todos".

"La verdad que gracias por dejarme hablar del tema, lo necesitaba. Estuve 45 minutos sangrando, me hice dos tomografías, a ver si estaba todo bien. Me asusté, ni te cuento mi familia. Pero bueno, te repito, la verdad que nos fuimos con una sensación rara... más allá del lugar donde se juegue o el rival, tenemos que sentirnos protegidos", concluyó Mura.