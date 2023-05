El pedido “loco” del Mago Coria, fana de River, a Demichelis para el Superclásico: “Qué lindo sería…”

Una de las novedades que revolucionó el mundo River en las últimas horas, fue la presencia de Claudio "Diablito" Echeverri en el entrenamiento post derrota en Brasil ante Fluminense. Martín Demichelis lo subió para que comience a tener rodaje con el primer equipo aunque, por el momento, seguirá jugando en la Reserva millonaria.

El club anunció la noticia en las redes sociales y los hinchas se ilusionaron con verlo pronto, ya que su gran actuación con la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17 generó expectativa. Pero, además, la novedad generó la reacción de Guillermo Coria, fanático de River y habitual espectador cada vez que el Millonario juega en el Monumental.

El Mago, actual capitán argentino del equipo de Copa Davis, respondió el posteo del club con una picante pedido al DT: "Qué lindo sería el domingo, los últimos 10 minutos, verlo encarar a Roncaglia". Su frase tuvo mucha aceptación entre los hinchas que hasta imaginaron lo que podía suceder si Demichelis le hace caso con pícaros comentarios.

Antes de subirlo a Primera, el entrenador lo elogió pero también pidió calma: "Tiene el ADN de River, eso está claro y demostrado. Lamentablemente no lo pudimos tener porque bajó a jugar con la Reserva y después arrancó el Sudamericano. Hay que manejar un poco las expectativas que se han generado para con él, no deja de ser un chico, no debemos confundirlo".

Su desempeño en el certamen juvenil despertó el interés de algunos clubes de europa. La cláusula de rescisión de € 25 millones que se fijó al momento de firmar su primer contrato profesional, pero crecerá a la par de su juego y el club se ha propuesto blindarlo con una cláusula histórica de € 50 millones.