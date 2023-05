La reacción de Messi a las sorpresivas declaraciones de Xavi metiéndole presión para volver al Barcelona

Un mes es lo que le queda de contrato a Lionel Messi en París Saint Germain. A partir del 1 de julio el mejor jugador del mundo quedará como agente libre, ya que la renovación con el elenco de la capital francesa quedó totalmente descartada por las partes involucradas.

En este contexto, el universo del fútbol se ilusiona con poder ver nuevamente al GOAT vistiendo la camiseta de Barcelona. El Culé trabaja para poder ingresar en el marco del Fair Play Financiero y, así, poder contar con los servicios del rosarino de cara a la próxima temporada.

Según informó Gastón Edul en la pantalla de TyC Sports, hay diferentes situaciones que hacen hacen que las partes estén mucho más alejadas de lo que se imaginaba a esta altura. El periodista encargado de cubrir el día a día de la Selección argentina brindó detalles sobre la situación del capitán de la Albiceleste.

Para comenzar, el comunicador reveló el motivo de la dilatación de la llegada de la Pulga al Culé: "Hoy, siendo el último día del mes, Messi no tiene sobre la mesa la oferta del Barcerlona. El club dijo hace un mes y medio que iban a hacer una oferta. Toda la semana dijeron que iban a presentar la oferta y no la presentaron todavía".

Sobre las picantes declaraciones del DT, quien le metió presión al 10 para su llegada al Blaugrana, reveló: "Xavi salió a hablar dos días consecutivos diciendo que dependía de Messi. No cayó bien lo que dijo". Para finalizar, sentenció: "Desde la información, no está caída la posibilidad de Barcelona. No hay relación quebrada, pero no entienden porqué Barcelona dice que va a hacer una oferta y no la hacen".