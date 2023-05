La lapidaria sentencia de D’Onofrio sobre el “bulto” en la estatua de Gallardo : “Cuando la vi dije ‘¡qué…!’”

Cinco días pasaron desde que, luego de varias postergaciones, se dio a conocer al mundo la estatua en homenaje a Marcelo Gallardo. En el marco de los festejos por el 122° aniversario de River, el club le brindó al director técnico más ganador de su historia un emotivo y merecido homenaje.

Pero, no todo salió como esperaban en el Millonario. El "bulto" que decidieron ponerle a la escultura se robó todas las miradas y despertó un sinfín de críticas. En esta ocasión quien alzó la voz y se refirió a ellos fue Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de la institución de Núñez.

En su diálogo con TNT Sports en CNN Radio (AM 950), el ex directivo de River comenzó: "Yo no había visto la estatua, en el homenaje estaba de espaldas a todo lo ocurrido. Incluso nos sacamos una foto y yo no la miré, después me dijeron y dije 'qué barbaridad'".

"No he hablado con los dirigentes, pero deben estar viendo cómo, de qué manera y en qué tiempo, realizarle alguna modificación, porque no hace a lo que es River. Cuando vi que era la tapa del diario no lo podía creer, creo que lo van a solucionar", añadió D'Onofrio sobre la estatua de Gallardo.

Para finalizar, el ex mandamás del Millonario se refirió al futuro del equipo en la Copa Libertadores: "Nuestra situación en aquel momento era peor, porque hoy River ganando ya está. En aquel momento incluso si no ganaba Tigres nos quedábamos afuera y encima habían puesto suplentes. Lo que hay que tener es apoyo de los jugadores y que sientan que los socios e hinchas creamos que podemos ir por esa gloria. Lo que hay que hacer es jugar e ir por la victoria porque capacidad tenemos, y después está lo que ocurra en el campo de juego. Yo le tengo fe a este cuerpo técnico"