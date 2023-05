Enzo Fernánez y la declaración que enloquece a los fanáticos de River: "Mi..."

Luego ser reconocido con el premio al Golden Boy del Mundial de Qatar 2022, Enzo Fernández desembarcó en Chelsea. En los Blues las cosas no fueron como las esperaba. Si bien siempre rindió y fue de los puntos más altos del equipo, la campaña fue mala y la institución no logró clasificar a los torneos internacionales de la siguiente temporada.

En las últimas horas el mediocampista surgido de las divisiones inferiores de River, y de paso por Defensa y Justicia y Benfica (de Portugal), habló en la pantalla de ESPN y se refirió al sueño de volver a vestir la camiseta del club de sus amores en algún momento de su carrera.

"Mi sueño es volver a River en algún momento de mi vida. No sé cuándo, todavía no estoy pensando en eso, pero vestir esa camiseta no tiene precio", comenzó Enzo Fernández, quien en los últimos días conoció que Mauricio Pochettino será el nuevo DT de Chelsea.

"Sigo el día a día de River. A veces cuando juega muy tarde no lo veo, porque respeto el descanso, pero trato de mirar todos los partidos. Está jugando muy bien, el grupo se ve con mucha confianza y tanto todos los hinchas como yo lo disfrutamos" añadió el mediocampista.

Para finalizar fue consultado sobre las posibilidades de Nicolás Otamendi, reconocido hincha de River y con quien Enzo compartió equipo en Benfica, desembarque en Núñez en el futuro cercano. "Con Nico Otamendi siempre hablábamos de River, a veces mirábamos los partidos juntos, pero nunca me quise meter en su intimidad ni le pregunté qué iba a hacer en su carrera. Lo que él decida a partir de junio va a estar bien y le deseo todo lo mejor".