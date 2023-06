El sugestivo posteo de Papu Gómez tras el título del Sevilla y la “reacción” de sus excompañeros de la Scaloneta

El Sevilla se hizo fuerte en los penales y estiró su gran amor con la Europa League. Ante la Roma, el equipo andaluz se llevó su séptimo título en el certamen europeo. En un plantel plagado de argentinos, Gonzalo Montiel metió el penal decisivo, Lucas Ocampos jugó los 120 minutos y metió su disparo, mientras que Erik Lamela ingresó en el segundo tiempo. Con Marcos Acuña suspendido, el único campeón del mundo que estuvo disponible y no vio acción fue Papu Gómez.

Sin embargo, eso no detuvo al volante de posar con la copa de la Europa League y hacer un posteo en Instagram. Días después de perderse otra convocatoria de la Selección argentina, el Papu escribió: "Mis cicatrices cuentan una historia, ¡son recordatorios de cuando la vida trato de romperme, pero fracasó! ¡Somos Campeones! Gracias @sevillafc", junto a una imagen levantando el trofeo.

Desde que explotó la versión sobre la "magia negra" que habría causado una fuerte interna en la Selección argentina, la actividad de los campeones del mundo en las redes del Papu Gómez disminuyó a cero. Para alimentar los rumores, el posteo del ex Arsenal y San Lorenzo no recibió comentarios, ni siquiera un 'me gusta', por parte de sus (ex)compañeros de la Scaloneta.

Los argentinos del Sevilla, felices con la Europa League.

Al contrario de su compañero, los otros cuatro argentinos del Sevilla no postearon ninguna imagen tras el título. Por su parte, Coco hizo una transmisión en vivo de los festejos y lo replicó en su perfil.

Algo que realza la ausencia de interacción de los demás campeones del mundo es que otros excompañeros de Gómez sí lo felicitaron por el título. Por ejemplo, Cristian Campestrini (Arsenal), José Sosa y Sebastián Blanco (Metalist de Ucrania) saludaron al Papu.