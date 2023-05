La falencia que remarcó Demichelis tras otro empate de River: “Estamos pagando un costo muy caro en…”

River dilapidó muchas chances, convirtió en figura a Chila Gómez y, como si fuera poco, tuvo errores que le dieron el empate a Vélez. Más allá de la floja reacción de Franco Armani en el gol de Francisco Ortega, el Millonario no encuentra solidez defensiva ni una pareja de centrales confiable. Además, pecó de ineficaz otra vez, una norma en los últimos encuentros, por lo que Martín Demichelis marcó ambas zonas como la falencia del equipo.

En conferencia de prensa, el DT del puntero del campeonato remarcó que le falta pulir cosas, tanto en defensa como en ataque: "No pudimos cerrar el partido y llevarnos los 3 puntos y queda una sensación amarga, pero hay muchas cosas buenas para destacar. Si generamos mucho es que hay cosas que están muy bien. Y que nos lleguen poco también es bueno. Después, el fútbol se define en las dos áreas. Hay que convertir e intentar que no te conviertan", aseguró.

Luego, Demichelis tomó la frase que utilizó el periodista que le preguntó sobre dicha falencia: "Pero estamos pagando un costo muy caro en las dos áreas, convertimos poco y nos convierten mucho. Seguiremos trabajando".

Además, el entrenador aseguró que Armani no está en su mejor momento, pero también resaltó que el equipo no estaba bien parado en el segundo gol de Vélez: "Ustedes se quedarán con que Franco pudo haber hecho más, pero nosotros basculamos mucho y termina apareciendo el lateral izquierdo solo. Cosas así marcan el funcionamiento del equipo, con y sin pelota, son las que a mí me ocupan para mejorar", aseguró.

"Nos generan poco y, dentro de lo poco, nos convierten. Así que seguiremos haciendo hincapié en los detalles de por qué nos convierten. Lo hablaremos e intentaremos mejorar", concluyó.