Tras ganar en el Monumental con la amarilla, Boca anunció con qué camiseta jugará ante River

Mientras descansa en Chile a la espera del encuentro que jugará esta noche ante Colo Colo por la Copa Libertadores, Boca ya decidió con qué camiseta jugará el Superclásico que se disputará el próximo domingo en el Monumental. La última vez que visitó a River en Núñez, usó la recordada "amarilla" con la que se terminó llevando los tres puntos gracias a un tanto de Sebastián Villa.

El siguiente duelo, en la Bombonera, se puso la titular y también ganó, esa vez, con un gol de Darío Benedetto. Es por eso que, teniendo en cuenta que no necesita cábalas por los buenos resultados logrados con antelación, el equipo de Jorge Almirón lucirá la primera equipación en Núñez: camiseta titular con pantalón y medias azules.

Boca usará la camiseta titular con River.

Esta noche, entonado por la victoria ante Racing, Boca tendrá un compromiso que puede servirle una nueva inyección anímica pensando en lo que vendrá. La única baja que tendrá el entrenador será la de Luca Langoni quien no estará presente en Santiago tras resentirse de una lesión muscular.

En el equipo chileno juegan los argentinos Ramiro González Hernández (ex Instituto, Talleres y Platense), Agustín Bouzat (ex Boca, Defensa y Vélez), Fernando De Paul (nunca jugó en Argentina), Leandro Banegas (ex Huracán Armenio e Independiente), Leonardo Gil (ex Olimpo, Estudiantes, Talleres y Central), Matías Moya (ex River y Banfield) y Emiliano Amor (ex Vélez).

En el historial jugaron 10 veces, ocho por Copa Libertadores y dos por Supercopa, con cuatro triunfos para cada uno y dos empates. Boca jugó en Chile en cinco ocasiones, con un triunfo (2-1 en la Libertadores 2003) y cuatro derrotas.