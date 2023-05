Qué dijo Demichelis del Superclásico ante Boca tras el mazazo con Fluminense: "Seguramente les vamos a…"

Martín Demichelis brindó una interesante conferencia de prensa post derrota en Brasil. El entrenador de River se hizo cargo de las malas decisiones que tomó durante los noventa minutos y envió un mensaje optimista para los fanáticos en la previa de lo que será una nueva edición del Superclásico ante Boca en el Monumental.

Aseguró que su equipo debe "dar vuelta la página lo más rápido posible" y agregó: "Está claro que esto duele. Tengo jugadores en el plantel que han ganado muchos títulos, jugadores líderes. Hay que asumir el dolor y todo lo mal que se hizo en los últimos 20 minutos. A pesar de que el rival nos superó, hubo desatenciones importantes".

"Se viene el Superclásico, con nuestra gente. Seguramente les vamos a dedicar un buen partido. Once contra once, le competimos de igual a igual al mejor equipo de Brasil. Nos vamos a acomodar enseguida. Nos vamos a levantar en lo anímico para llevar bien el domingo, no tengo ninguna duda", sentenció.

Además, Demichelis prefirió no hablar de los fallos del árbitro Esteban Ostojich: "No soluciono nada. Tuve mis sensaciones en el campo. La jugada de Felipe (Melo) no la volví a ver. De verdad, no pierdo tiempo en eso. Tuvo la mano ya amonestado y otra similar a la de Leandro (González Pirez). Hubo jugadas muy permisivas y para nosotros muy rigurosas".

Con los resultados de la jornada, Fluminense lidera la zona con puntaje ideal de 9 unidades y diferencia de gol +7, mientras que con 3 se ubican The Strongest (0), Sporting Cristal (-3) y River Plate (-4). En la próxima jornada, el 25 de mayo, Fluminense jugará en La Paz ante The Strongest y River irá a la capital peruana para enfrentar al Sporting Cristal