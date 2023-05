La confesión de Alexis Sabella tras su mal momento anímico: “Venía de unos días muy…”

La salud mental está en boca de todos y, afortunadamente, subió varios escalones entre las prioridades de la sociedad. Por eso, casos como el de Alexis Sabella causan más repercusión ahora que en épocas anteriores. El chico surgido en San Lorenzo, actualmente a préstamo en Platense, encendió todas las alarmas tras tomar decisiones particulares en sus redes sociales. Un poco mejor de aquel momento, el joven reveló algunos detalles de su estado anímico.

A comienzos de abril, Sabella preocupó a todos al borrar todas sus fotos de Instagram, poner un círculo negro como foto de perfil y subir un mensaje casi a modo de pedido de ayuda a sus historias: "Me duele mucho no tener más deseo", escribió. El chico de 21 años no gozaba de muchos minutos con el Calamar y esto parecía haberlo golpeado duramente. Un mes después, el joven se refirió a aquel momento por primera vez: "La verdad es que venía de unos días muy difíciles", comenzó a relatar.

En charla con TyC Sports tras convertir el gol del triunfo de Platense por Copa Argentina, Sabella agregó: "Gracias a Dios tengo a mis compañeros, que a veces capaz son el mejor médico... el fútbol, la pelota, la cancha me hacen sentir muy feliz y completo. Estoy muy contento con ellos, por los tres puntos y el gol".

Además, el pibe fue elegido la figura del partido ante Defensores de Belgrano. En el minuto 20 del segundo tiempo, Sabella se hizo cargo de un penal que convirtió por gol. Ya sobre el final, Mauro Quiroga puso el 2-0 definitivo para un Calamar que, ahora, enfrentará a nada menos que a San Lorenzo, club dueño del pase del joven nacido en Ameghino.

