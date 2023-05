River lo ganaba, pero Vélez se lo empató sobre el final en un partidazo

River y Vélez volvieron a protagonizar un partidazo. El Millonario estuvo dos veces arriba en el marcador y convirtió el 2-1 a falta de menos de 10 minutos, pero otro error de Franco Armani le permitió al Fortín llegar al empate definitivo. Los goles fueron de Robert Rojas y Lucas Beltrán para el visitante, mientras que Lucas Pratto y Francisco Ortega convirtieron en el local.

Los goles del empate entre Vélez y River

Con este resultado, el club de Núñez alcanzó los 41 puntos y sacó 6 de ventaja sobre San Lorenzo (35). Vélez, que lleva 9 partidos sin victorias, alcanzó las 18 unidades.



River no supo aprovechar su supremacía en el juego durante la primera etapa, con varias situaciones a favor, y Vélez sacó rédito de algunos destellos en el segundo tiempo. Quizás la mayor virtud del equipo de Ricardo Gareca fue que nunca dejó de creer.



Al "Millonario", por distracciones puntuales, se le escaparon dos puntos teniendo en cuenta la diferencia entre un equipo y otro.



River jugó un primer tiempo brillante que se tradujo en un buen trato de la pelota que desconcertó a Vélez.



El sector derecho, a través de Pablo Solari, fue elegido por River ante un rival que también le ofreció facilidades.



El arquero Gastón "Chila" Gómez aguantó todo lo que pudo los embates de un River lanzado en ataque y que a partir del minuto 20 acorraló a Vélez, en su mejor momento.



River llegó con peligro por primera vez con un remate de Miguel Borja que Gómez sacó al córner y luego con otro de Nacho Fernández.



La tapada más extraordinaria de "Chila" en la fría noche en Liniers se produjo con el intento de Esequiel Barco. El ex Racing, con mano cambiada, la sacó por arriba del travesaño.



Vélez no aguantó la presión de River y el puntero del campeonato tuvo su premio. El paraguayo Rojas dispuso de dos ocasiones en el área, tras una pelota detenida, y no falló en el segundo intento.



La gente de Vélez se impacientó mucho más y pidió respuestas a un equipo que estaba partido, frente a un rival que alcanzó puntos altos en los despliegues de Rodrigo Aliendro y Nicolás De La Cruz y la solidez defensiva de Leandro González Pírez, ante las pocas veces que el local intentó generar peligro.



Vélez sólo dispuso de un remate de Gianluca Prestianni, en los primeros minutos de juego, y otro de Lucas Janson, sobre el cierre, ante un descuido de la última línea "millonaria".



River sacó una gran diferencia en el juego, pero no lo hizo extensible al resultado. En el segundo tiempo, Vélez salió con otra actitud, más decidido y llegó rápido al empate con el gol de Pratto que cumplió con la "Ley del ex".



Elías Cabrera empezó la jugada con una buena acción individual, cedió al escurridizo Prestianni, quien sacó el centro para el gol del "Oso" que lo gritó eufórico, de cara a su gente, como para acallar las críticas del primer tiempo.



River ya no era ni por asomo el de antes y Vélez lo atacó con los centros precisos de Prestianni. Así generó el cabezazo de Diego Godín que pasó muy cerca del primer palo.



Cuando River pasó el sofocón, volvió a la carga con un remate de Solari que "Chila" Gómez contuvo de manera estupenda y otro intento de Nacho Fernández.



La solución para River estuvo en el banco con los ingresos de Matías Kranevitter, para equilibrar el medio, y Beltrán, autor del segundo gol, de cabeza, tras el centro certero de Herrera.



Cuando el partido parecía definido apareció Ortega. El defensor, sin presión alguna, sacó un potente remate que encontró una floja respuesta de Franco Armani, quien no transita un buen momento futbolístico.



Vélez tuvo su premio por creer y River sufrió por no concretar.



En la próxima fecha, River recibirá a Defensa y Justicia y Vélez, que lleva nueve encuentros sin ganar, visitará a Belgrano.

Fuente: Télam

Los datos del Vélez-River