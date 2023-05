Qué dijo Juanfer Quintero cuando le preguntaron por un posible regreso a River: "Uno siempre va..."

El homenaje que le hicieron a Marcelo Gallardo, cuya imagen fue inmortalizada en una estatua emplazada en el estadio Monumental, motivó la presencia de importantes figuras del mundo River, como el actual entrenador Martín Demichelis e integrantes del plantel como Franco Armani, Milton Casco, Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Jonatan Maidana, Nacho Fernández, Bruno Zuculini y Nicolás De La Cruz.

También participaron otros exfutbolistas como Marcelo Salas, Hernán Díaz, Leonardo Astrada y Leonardo Ponzio. Sin embargo, una presencia que no pasó desapercibida fue la de Juanfer Quintero, quien no solo tomó la palabra para dirigirse a Gallardo sino también aprovechó la estadía en Argentina para hablar con la prensa sobre su paso por el club, su relación con el DT y una posible vuelta.

El colombiano no evadió la pregunta sobre este último tema, el del retorno. Eso sí la gambeteó como acostumbra en la cancha. En definitiva, quiso dejar en claro que no era el momento para hablar del tema. "Hablar de esto ahora no es bueno, no es sano. Creo que sería una falta de respeto con Junior, mi club actual, a quien le debo mucha gratitud. Y también por la actualidad de River creo que no es bueno hablar sobre esto. Tiene un partido importante por Copa Libertadores ahora y viene haciendo las cosas bien en la Liga", señaló Quintero.

"Hablar de mí creo que no es importante; siempre se habla y se especula, además de que el cariño siempre está. Uno siempre va a estar ligado al club pero no es cómodo hablar del tema", completó el volante en diálogo con TyC Sports.

Luego, se refirió a los motivos que provocaron la salida del Millonario en 2022. "No es un secreto que tenía cerrado tres años de contrato, pero simplemente por situaciones ajenas a mí no se pudo concretar. Si no hubiera pasado eso, hoy estaría con el equipo. Estoy contento donde estoy y tengo expectativas por lo que va a pasar", cerró Juanfer.

Por último, Quintero aseguró que no jugaría en ningún otro club de Argentina en caso de que le llegue una oferta. "River es mi lugar en el mundo", sentenció.