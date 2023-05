Gago y el insólito error que frustró el debut de Tomás Pérez en Racing: “Justo cuando iba a hacer el cambio…”

Este domingo por la tarde Racing igualó 1-1 en su visita a Defensa y Justicia en el estadio Noberto Tomaghello. De esta manera, la Academia sumó su octavo partido consecutivo sin poder sumar de a tres en el torneo de la Liga Profesional, en donde sumó apenas dos de los últimos 24 puntos.

La situación de Fernando Gago sigue generando dudas. El DT no encuentra la regularidad deseada para mejorar el desempeño de su equipo en el ámbito local. Por su parte, en la Copa Libertadores está a un paso de asegurar su clasificación a octavos de final, liderando el Grupo A, donde se encuentra el vigente campeón Flamengo.

Pero, además de ser señalado por el complicado presente de Racing, Pintita tomó gran protagonismo por una particular situación. Cuando el reloj marcaba 41 minutos de la segunda etapa, y la Academia ya jugaba con un hombre más que su rival, el DT estaba a punto de hacer debutar a Tomás Pérez. El cartel sobre la cabeza del cuarto árbitro indicaba los números, pero dio marcha atrás.

Al ser consultado sobre el insólito momento que se vivió, Fernando Gago respondió: “Tomás jugó ayer en Reserva y al ser menor, necesita tener un día de descanso. Previo al partido saqué la cuenta y me daba que Tomás podía jugar. Pero justo cuando iba a hacer el cambio me dijeron que no podía jugar. Hubo un error de comunicación nomás”.

La realidad indica que el juvenil, categoría 2006 y quien llegó a Racing en 2020 proveniente de Atlético Rafaela, sí estaba habilitado para jugar en Primera, ya que el partido había sido el sábado por la mañana. En este contexto el goleador deberá seguir esperando su oportunidad para debutar en la Primera del elenco de Avellaneda.