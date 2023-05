La honestidad brutal de Fernando Gago tras el empate de Racing: "¿Qué mejoraría? Todo"

Racing igualó 1-1 ante Defensa y Justicia en condición de visitante y estiró a ocho los partidos consecutivos sin poder sumar de a tres en el torneo de la Liga Profesional. Gabriel Alanís abrió el marcador para los dueños de casa, mientras que Aníbal Moreno igualó las acciones para la visita.

Post partido, Fernando Gago dijo presente en conferencia de prensa y analizó lo demostrado por su equipo en Florencio Varela. Además de analizar la actuación de sus dirigidos durante los 90 minutos, Pintita reconoció la racha negativa que atraviesa el equipo y se refirió los aspectos a mejorar.

"¿Qué mejoraría? Todo. ¿Qué seguiría haciendo? Todo. Es constantemente esto, no me baso porque nos hayan hecho 27 goles. El año pasado teníamos un promedio de gol muy bajo, este año tuvimos un promedio de gol alto. Este años tenemos menos puntos que el año pasado. Es normal si lo analizamos sobre el resultado", manifestó el DT de Racing.

Para finalizar, Gago sentenció: "Hay un montón de cosas por mejorar. Estamos en una racha donde los resultados no son buenos y eso es lo que tenemos que trabajar y seguir mejorando. No solamente por si me hacen un gol de balón detenido. Tenemos que tratar de encontrar una regularidad en el juego tanto en zona defensiva como en ataque".