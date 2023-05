Entre lágrimas, el emotivo mensaje de Gallardo a los fanáticos de River

Este sábado, 27 de mayo, quedará grabado a fuego en la memoria de los fanáticos de River. Luego de que la fecha fuera cambiando en reiteradas ocasiones, finalmente la institución de Núñez pudo inaugurar la estatua en homenaje a Marcelo Gallardo. Así, ante poco más de 20.000 hinchas, el DT más ganador de la historia recibió, una vez más, el cariño de los suyos.

Al agarrar el micrófono, Napoleón se llevó una de las tantas ovaciones de la tarde. "Quisiera tomarme unos minutitos para poder expresar lo que siento en este momento. Cuando venía para acá sabía que iba a ser un momento difícil para expresarme. Dudaba en que me saliera alguna palabra. Es muy fuerte la emoción que siento, ustedes no se imaginan", comenzó.

Con una sonrisa que se mezclaba con la emoción que lo envolvía de pies a cabezas, Gallardo añadió: "Lo único que quiero es agradecer, me siento un privilegiado. Lo que ustedes hicieron en todos estos años, para que esto sea una realidad, es algo que no me va a alcanzar la vida para agradecer. Hay muchísima gente que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y carrera".

"Alguna vez dije que era muy difícil irse de acá. No hay posibilidad alguna de que uno pueda desprenderse de este hermoso club. No hay ninguna posibilidad. Lo que quería expresar, con una emoción que me invade profundamente, es agradecimiento. Agradecimiento a toda la gente que me acompañó en este camino", agregó el ex DT de River.

A la hora de recordar a los que estuvieron con él, Gallardo manifestó: "Empezando por mi familia. Siguiendo por compañeros, grandes glorias de esta institución. Este club es grande por su historia, pero también por las glorias que hemos tenido la suerte de tener y compartir. Agradecer a aquellos jugadores que me han acompañado en este proceso. Hemos logrado algo muy importante, este club no va a parar de crecer".

Para finalizar, instantes antes de soltar el micrófono, el Muñeco alzó la voz ante la enorme marea roja y blanca que tenía ante sus ojos y sentenció: "No me alcanzan las palabras para agradecerles. Los quiero mucho, los voy a amar siempre. Gracias por esto y por todo lo que vivimos estos años. Crecí en este club y creo que moriré en este club. Soy un privilegiado. Muchísimas gracias a todos. Los amo".