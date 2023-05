Santi Maratea liquidó a un reconocido periodista de ESPN: "No sé cómo se llama..."

Santiago Maratea irrumpió este viernes en las redes sociales para informar que la colecta que busca salvar a Independiente de la quiebra sobrepasó la línea de los 800.000.000 de pesos. De esta manera el número sigue creciendo y ya logró superar la línea del 50% de la deuda que el Rojo mantiene con el América de México por Cecilio Domínguez.

En las historias de su cuenta de Instagram, como suele hacerlo habitualmente, el influencer de 30 años subió una serie de videos en los que le pegó a un reconocido periodista de la señal de ESPN. El comunicador en cuestión es Federico Bulos, mayormente conocido como "El Negro".

Para comenzar en su descargo, Santiago Maratea manifestó: "No estoy pudiendo naturalizar el nivel de violencia que estoy recibiendo. Me la cargo y termino como anoche, que estaba fantaseando que me cruzaba a tal persona y le recontra mil rompía la cara a trompadas".

Sobre su enojo con el periodista, soltó: "No sé cómo se llama este tipo. Le dicen el Negro, trabaja en ESPN y tiene menos personalidad que un adolescente". A su vez, añadió: "El otro día fui a un programa en ESPN. Había un periodista que le dicen el Negro. No sé el nombre, no mucha gente lo conoce porque tampoco es 'el Negro de ESPN'. Es un tipo que ni idea...".

"El error que tuve es propio y genuino de la poca preparación que tenía para la primera conferencia de prensa de mi vida hablando de temas que no estudié, sino que aprendí en las últimas dos semanas. Me arrancó a decir a mí que yo en la conferencia de prensa no dije nada sobre el 5%. Ya directamente está instalando que yo ni siquiera hablé del tema como si lo hubiera querido ocultar", agregó Santiago Maratea.

Para finalizar, el influencer que colabora con la colecta de Independiente, sentenció: "Un tipo que supuestamente es periodista. Pero no está investigando nada: está recibiendo mensajitos de amigos a los que les quiere chupar el o*** por WhatsApp, porque lo vi... Estaba así con el teléfono. Parecía un nene de colegio. Un tipo grande, eh. Que inventa, que arranca a mentir, solamente porque puede".