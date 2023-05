La insólita pregunta de un periodista de River a Demichelis tras el empate en Perú, y su reacción: “Dejame…”

Pese a contar con inmejorables situaciones de gol, un penal incluido, River no pasó del empate en su visita a Sporting Cristal y complicó sus posibilidades en el Grupo D de la Copa Libertadores. Post partido en Perú, Martín Demichelis analizó lo sucedido en conferencia de prensa.

El director técnico del Millonario enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y protagonizó un particular momento ante una inesperada pregunta de un periodista partidario. Hernán Santarsiero, de Sintonía Monumental, se refirió a las posibilidades de que el Millonario juegue la próxima Copa Sudamericana: "Cuando salió el sorteo se veía que este era el grupo de la muerte para River. Haciendo el balance de que no se ha podido ganar en condición de visitante, quiero que me digas cómo se ve una hipotética clasificación a la Copa Sudamericana y si no ves que River esté mucho mejor para competir ese segundo torneo del Continente antes que la Copa Libertadores".

Con una clara muestra de no estar conforme con lo que escuchaba, Martín Demichelis respondió: "Me debo a que mientras haya posibilidades matemáticas, pensar en obtener la clasificación porque dependemos pura y exclusivamente de nosotros. Poner la cabeza en el partido que tenemos de visitante el lunes y cuando nos toque jugar contra Fluminense dejar todo, incluso como hoy. Con nuestra gente confío en que lo vamos a poder lograr. Después llegaríamos al último con las mismas posibilidades. Dejame seguir trabajando pensando en que vamos a clasificar. El fútbol es muy loco y mientras haya vida hay que pelear".

Sobre lo sucedido dentro del campo de juego, el DT de River añadió: "Está de más explicar demasiado lo que hicimos porque estuvo a la vista de todos. Vinimos a ser protagonistas para intentar ganar el partido. Generamos cantidad de situaciones, por una jugada desafortunada nos marcan y después se nos hizo cuesta arriba".

"Lamentablemente no nos podemos volver a Argentina con los tres puntos. Hicimos todo para ganarlo y es una pena no haberle regalado al club, en el cumpleaños 122, un triunfo. Todavía dependemos de nosotros y vamos a luchar para que en casa los ganemos y logremos la clasificación", sentenció Demichelis.