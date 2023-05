La “confesión” de Edwin Cardona en la TV colombiana que repercute en Racing: “Me encantaría volver a…”

El futuro de Edwin Cardona parece estar lejos de Racing, o al menos ese es el deseo del jugador colombiano. Es que, en las últimas horas, el futbolista realizó una confesión que seguramente tendrá repercusión en el club de Avellaneda. En diálogo con ESPN F360 de ese país, el talentoso volante expresó: "La idea de volver a Nacional siempre está. El sueño siempre está".

"Me encantaría. No he tenido conversaciones con nadie. Ahora están en un gran momento. La verdad que Dios quiera que se pueda dar la oportunidad de volver. Hay que esperar a que termine el semestre acá (en Argentina) y ver qué opciones pueda tener uno para tomar la mejor decisión", expresó Cardona ante la pregunta de Faustino Asprilla.

En la misma línea, agregó: "Me alegra que después de tanto tiempo tener amigos y ver lo que está pasando para mi es algo muy lindo. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones en mi vida. Siempre he querido volver al club que me vio nacer. Siempre estaré agradecido con Atlético Nacional".

Sobre su presente en Racing, expresó: "Para todo jugador es difícil no sumar los minutos que uno desea, pero siempre respetando las ideas y decisiones del entrenador. Es duro para uno, que viene jugando y haciendo las cosas bien donde uno va, pero así es el fútbol. Seguiré dando el máximo esperando la chance para agarrarla y no soltarla más".

Cardona, en Atlético Nacional, jugó 99 partidos, realizó 26 goles y ganó dos torneos locales. Luego pasó por Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Monterrey, Boca Juniors, Pachuca, Tijuana y Racing, equipo con el que ha disputado 32 partidos, marcó dos goles y brindó una asistencia.