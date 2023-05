No se vio en TV: el jugador de River que fue expulsado en el tumulto final tras el empate en Perú

River no pasó del empate en su visita a Perú y complicó sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En el marco de la cuarta fecha del Grupo A del certamen continental, el Millonario igualó 1-1 ante Sporting Cristal en el estadio Nacional de Lima.

Cuando Cristian Garay, árbitro del encuentro, dio el pitazo final, se armó un tumulto entre los futbolistas de ambos equipos. Luego del mismo, en una acción que no fue captada por las cámaras de la televisación oficial, hubo un jugador del elenco de Núñez que vio la roja.

Rondón fue expulsado en River por un tumulto al final del partido. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) May 26, 2023

"Rondón fue expulsado en River por un tumulto al final del partido", confirmó el periodista Gustavo Yarroch en su cuenta de Twitter. De esta manera el delantero venezolano no podrá decir presente la próxima fecha ante Fluminense. Dependiendo la extensión de la sanción del juez, podrá o no estar a disposición ante The Strongest.