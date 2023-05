La sentencia “saca pecho” de Palermo pese a la derrota de Platense: “Hicimos que River no se…”

Pese a comenzar perdiendo desde los primeros minutos, Platense logró reponerse y redondeó una gran actuación en el Más Monumental. El Calamar cayó 2-1 en su visita a River, quien estiró a cinco puntos su ventaja sobre San Lorenzo, pero la actuación del equipo dejó conforme a Martín Palermo.

En conferencia de prensa, el DT analizó lo sucedido: "Intentamos ser intensos, no darles espacios, incomodarlos. Eso funcionó. No es fácil recibir un gol tan rápido en cancha de River y reponernos de eso. Eso es lo positivo. Las dos jugadas de gol fueron muy similares. No pudimos evitar ese duelo con Solari por derecha".

"Me voy con la sensación de que el equipo dio la cara, que en determinados momentos fue, presionó. Al final se desvirtuó un poquito porque River generó situaciones, como nosotros por la pelota parada tuvimos algunas situaciones más, pelotas de contragolpes que no fueron tan claras. Me voy con una buena sensación y la respuesta del equipo", añadió Palermo.

Sobre la importancia de aprovechar el envión anímico del gran triunfo ante Racing y su buena actuación ante el Millonario, el Titán soltó: "Fuimos, presionamos e hicimos que River no se sienta cómodo. Con espacios, River te lastima. El equipo respondió e hizo un esfuerzo muy grande. Esperemos que lo de Racing y lo de hoy nos dé un signo de mejoría. Hoy me voy con buenas sensaciones".

Para finalizar Palermo, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca y el mayor artillero del club con 236 goles, habló sobre el recibimiento que le dieron los hinchas del club de Núñez: "Lo de la gente, no sé. Cuando me nombraron no escuché, estaba en el vestuario. Después fue normal. Pasé desapercibido".