El duro pronóstico de Macri para Boca si Riquelme gana las elecciones: “Hará al club más…”

Mauricio Macri no pierde oportunidad para criticar a la dirigencia actual de Boca, con Juan Román Riquelme como máximo exponente de esta pese a no ser presidente. Esta vez, el exmandatario nacional estuvo presente en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Andrés Ibarra, su elegido, y apuntó nuevamente contra el ídolo, con quien tiene una rivalidad que data de dos décadas.

En charla con TyC Sports, el expresidente de Boca y de la Nación aseguró que el club no puede tener una conducción tan centrada en una sola persona: "Tenemos que volver a soñar en grande, pero para eso debe haber una institución. Un club conducido con la seriedad y profesionalismo que se necesita, sin personalismos ni autoritarismos que son cosas que no conducen y no nos llevan a ningún lado. Nos han hecho perder el rol de institución líder y moderna. Hoy no se habla de eso alrededor de Boca, sino en otro equipo...", dijo, en referencia implícita a River.

Luego, Macri dio su parecer sobre el futuro del Xeneize en caso de que Riquelme gane las elecciones a celebrarse en diciembre: "Lo que estamos acá estamos tristes con lo que vemos de Boca hoy y por qué no volver a soñar. A donde me necesiten yo voy a estar siempre. Lo voy a hacer desde la convicción que lo que se hizo estos años ha sido muy dañino y continuar en esta línea va a hacer a Boca más chico. Sin confundir que lo que Riquelme ha hecho en la cancha ha sido increíble", expresó tajantemente.

"El respeto interno, la armonía, el apoyarse unos a otros es lo que sentimos que se ha perdido. Más allá de los títulos, Boca construyó una institución sólida y reconocida en el mundo", agregó el Ingeniero, quien fuera presidente del club de la Ribera de 1995 a 2007.

Además, el político lamentó los escándalos que protagonizó Boca en el último tiempo, como el de Atlético Mineiro en la Libertadores 2021 y el del último Superclásico: "Que nos comportemos como corresponde, tuvimos incidentes en Brasil en Copa Libertadores, el otro día con Racing, que son terribles. Con nosotros no pasaban, vos tenés que transmitir seriedad. Tenés que saber competir, ganar y perder, eso transmite la seriedad de un club".

Por otra parte, Macri criticó la conducción de Riquelme sobre el fútbol de Boca y reveló a qué ídolos le gustaría tener como DT: "Hay que apoyarlos a los técnicos, darles espacio para trabajar y continuidad. Yo jamás le pedí la renuncia a ningún técnico. Cada uno hace su aporte, sobre todo si elegís gente seria que trabajar. Mi sueño es que Martín Palermo también dirija a Boca, también Carlitos Tevez. Creo que el que ganó cosas tiene un plus. Hay que brindarles una solidez".