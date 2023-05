Por qué Solari dijo que River se fue “con una sensación amarga” pese a la victoria ante Platense

En una noche importante, River le ganó a Platense y recuperó la ventaja sobre San Lorenzo que tenía al comienzo del fin de semana. Sin embargo, la victoria no fue holgada o futbolísticamente linda, como el Millonario supo tener a lo largo de este Torneo de la Liga Profesional. Fue un 2-1 ajustado ante el Calamar, por lo que Pablo Solari aseguró que se quedaron con un sabor amargo en la boca.

En charla con la transmisión de TNT Sports, el delantero, que fue clave en el partido por su doblete de asistencias, reconoció que River no se fue contento del todo: "No es lo que queremos, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es los 10 primeros minutos, eso queremos generar en el juego y queremos mantener todo el partido", aseguró.

Luego, Solari agregó: "Por ahí hoy nos vamos con una sensación amarga en ese sentido. Porque bueno, uno siempre quiere jugar lindo, ¿no? Lo importante es que ganamos y ahora vamos a trabajar para el partido del jueves". El ex Colo-Colo se refería al encuentro ante Sporting Cristal en Perú, que puede ser un antes y un después para River en la Copa Libertadores.

