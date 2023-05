La contundente frase de Palermo sobre los silbidos de los hinchas de River: “Lo de la gente fue…”

Nunca es un partido más cuando un ídolo de Boca vuelve al Monumental como entrenador rival. Así como pasó con Carlos Tevez, Guillermo Barros Schelotto o Fernando Gago, la hinchada de River no pasó por alto el hecho de que Martín Palermo estaba en el banco de suplentes de Platense. Sin embargo, el Titán hizo como si nada hubiese pasado en la victoria del Millonario.

El eEn la previa, los altoparlantes del estadio riverplatense anunciaron al máximo goleador de la historia del Xeneize como entrenador del Calamar. Automáticamente, la hinchada local hizo sentir su disgusto con una lluvia de silbidos.

No obstante, Palermo aseguró que no escuchó nada, ya que no estaba en la cancha cuando eso sucedió: "Lo de la gente no sé… cuando me nombraron no escuché, estaba en el vestuario", expresó, restándole importancia a algo que, dado su pasado, era esperable.

Luego, el DT de Platense e ídolo de Boca agregó: "Y después fue normal, creo que pasé desapercibido". Como a lo largo de toda su carrera como jugador y entrenador, Palermo no quiso entrar en problemas y gambeteó la consulta.

En el plano futbolístico, el entrenador oriundo de La Plata destacó la labor de su equipo y que se quedó con "buenas sensaciones, aunque no satisfecho por el resultado". Con esta derrota, Platense acumula tres en sus últimos cuatro partidos y no pudo estirar el buen momento que parecía haber comenzado hace una semana, cuando goleó a Racing en su cancha.