La tajante respuesta de Alan Velasco sobre el interés de Boca: “Me gustaría jugar en…”

En los últimos días el nombre de Alan Velasco volvió a sonar con fuerza en los alrededores de la Bombonera. El actual futbolista de Dallas, equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos, es del gusto de Juan Román Riquelme y es por ello que se ilusiona con poder contratarlo para que vista en un futuro la camiseta de Boca.

Días atrás, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda, dio la nota al ponerle like a una publicación de Twitter que se refería a una posible llegada suya a Brandsen 805. Durante la jornada de este martes, rompió el silencio y habló en el programa Son Aviones.

Sobre los rumores que hablan de un nuevo interés de Boca en intentar contratarlo para la segunda mitad del año, Velasco contó: "Justo estaba mi agente acá cuando empezamos a ver todo ese movimiento. Nadie de Boca habló conmigo. Estoy pensando en Dallas, estoy bien acá".

En cuanto al deseo para su futuro, el futbolista de 20 años fue claro. "Me gustaría jugar en Europa que es el sueño de todo jugador. Todavía creo que no terminaron de pagar mi pase, así que imaginate", añadió el campeón del Sudamericano Sub 17 2019 con la camiseta de la Selección argentina.

Para finalizar, entre risas, Alan Velasco reveló la reacción de su hermano, quien es un fanático del Xeneize. "Mi hermano es hincha de Boca y se volvió loco cuando escuchó esto. Me decía: 'mirá que yo te voy a putear, eh'", sentenció el hombre de Dallas.