La queja de Demichelis con el árbitro tras el 5-1 de Fluminense a River: “Fueron muy…”

Por primera vez en la historia de las competencias Conmebol, River sufrió cinco goles en contra. La goleada ante Fluminense obliga al Millonario a mirar de reojo lo que suceda con Sporting Cristal y The Strongest. Post partido, quien analizó lo sucedido con la labor de su equipo fue Martín Demichelis.

El DT del Millonario se hizo cargo de que los cambios no funcionaron como él había pensado y, también, protagonizó un particular momento al ser consultado sobre la actuación de Esteban Ostojich, árbitro uruguayo que estuvo encargado de impartir justicia en el Maracaná.

Al ser consultado sobre la actuación del colegiado, Demichelis soltó: "Es que no soluciono nada. Tuve mis sensaciones en el campo. La jugada de Felipe Melo no la volví a ver en televisión proque no pierdo tiempo en eso. Después tuvo la mano y otra similar a la de Leandro González Pires. Creo que hubo jugadas donde fueron muy permisivos y para nosotros muy rigurosos. Proteste bastante al cuarto cuando estaba en la cancha, pero ahora no me sirve de nada"

Más adelante, luego de que le preguntaran si se sintió perjudicado en el Maracaná, el DT de River sentenció: "Termina siendo un resultado muy abultado. Me quedo con el análisis de que estando once contra once lo hicimos muy bien. Nos sentimos igual o mejor que ellos. Por defender mal una jugada se ponen en ventaja, después con diez es difícil contra un gran equipo".