Un campeón del mundo atendió a Lugano y Abreu tras sus dichos sobre la Selección argentina: "No nos entra una..."

Este jueves, 18 de mayo, se cumplen cinco meses de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. El equipo comandado por Lionel Scaloni bordó a su escudo la tercera estrella de su historia y cortó la sequía de 36 años sin poder levantar la Copa del Mundo.

En los últimos días, algunos personajes del mundo del fútbol se refirieron a las supuestas ayudas que recibió la Albiceleste a lo largo de la máxima cita mundialista. Tanto Diego Lugano como Sebastián Abreu, ambos históricos de la Selección uruguaya, intentaron bajarle el precio al logro conseguido por Lionel Messi y compañía.

En este contexto Germán Pezzella, uno de los integrantes de la Scaloneta, salió con los tapones de punta: "A los argentinos siempre nos tildaron de cancheros o de un montón de cosas, pero no nos entra una bala. No me importa lo que digan u opinen. Si hubieran estado con nosotros hubieran visto que no hubo ayudas y sí mucho trabajo. El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino".

"Está claro que sacarle mérito a lo que venimos haciendo es difícil. Pero estamos tranquilos y sabemos lo que trabajamos. Cuando se consiguen cosas importantes estás expuesto a que la gente salga a hablar", sentenció el actual defensor del Real Betis de España, quien sumó algunos minutos en la final del Mundial ante Francia.

Para finalizar, Pezzella se refirió a como vive el día a día siendo campeón del mundo con la Selección argentina: "De a poquito uno va cayendo sobre todo en el día a día, cuando uno va a lugar y te saludan como campeón del mundo, quizás estás en otra sintonía y te sorprenden, pero sigue siendo todo reciente, la verdad que las dimensiones todavía no las tenemos muy claras me parece y va a pasar ya con el correr de los años".