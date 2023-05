Almeyda estalló de bronca cuando le preguntaron por el descenso de River: "Estoy re podrido de hablar de..."

El entrenador argentino Matías Almeyda se consagró campeón de la Superliga de fútbol de Grecia, al conducir al AEK Atenas, que vapuleó por 4-0 a Volos para obtener el título. El conjunto ateniense llegó a un puntaje acumulado de 83 unidades, con lo que se despegó nítidamente de Panathinaikos, su inmediato perseguidor.

El bonaerense Almeyda, de 49 años, tomó la conducción del flamante campeón en mayo de 2022. En el presente certamen, AEK Atenas obtuvo 26 triunfos, 5 empates y 5 derrotas. El exDT de River Plate y Banfield es el segundo entrenador argentino que se erige campeón en el fútbol griego. El primero resultó el correntino Juan Ramón Rocha (exjugador de Boca Juniors), que condujo a los títulos a Panathinaikos (donde también se destacó como futbolista) en los certámenes 1994 y 1995.

Luego de su coronación, el Pelado dijo presente en la pantalla de ESPN. A través de una videollamada Matías Almeyda dialogó con los periodistas del F90, programa conducido por Sebastián Vignolo. Allí el DT vivió un particular momento, en el cual sacó todo su enojo acumulado.

Sin ocultar su fastidio por la pregunta, el Pelado soltó: "Te digo la verdad, y con muchísimo respeto, estoy re podrido de hablar de hace 12 años. Creo que mi carrera ha sido mucho más importante. Siempre he sido muy respetuoso, pero siento que minimizan lo que hago. Fui campeón, vamos a hablar de mi campeonato. River ya pasó, se ganaron 14 campeonatos, Libertadores... Yo estuve en el momento que tuve que estar, el que lo quiere minimizar lo minimiza, y el que le quiere dar valor, que se lo de".

"Yo quedé completo, di lo que tenía que dar como hincha, exjugador y en ese momento técnico. Hoy disfruto de otras cosas, fui campeón en México, me toca ser campeón en Europa en una Liga que es complicada. No puedo hablar de 12 años atrás, estaba mi papá vivo 12 años atrás. No puedo volver para atrás, lo mío es hoy. En una semana juego una final y quiero ser campeón otra vez, de Copa", finalizó Almeyda, quien regresó a River a Primera luego del descenso del 2011.