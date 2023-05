El ídolo y campeón de América con River que le cerró la puerta a una vuelta al club: “Ya di lo que tenía que dar”

Cuando River se fue a la B, muchas personas importantes de la institución regresaron para dar una mano en el peor momento de su historia. Matías Almeyda, quien ya se encontraba en el club desde el 2009, también decidió aportar lo suyo, retirarse y ser el entrenador del equipo por la travesía del Nacional B, funcionando como la cabeza de lo que se llamó "la resurrección".

Lejos de esas malas rachas, hoy la institución es liderada por Martín Demichelis, es el equipo puntero del campeonato y se encuentra luchando por clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, demostrando un buen nivel de juego. Sobre esta actualidad opinó el Pelado, desde Grecia, donde dirige.

"A River lo veo espectacular. Me pone contento que esté así, porque no era fácil agarrar después de Gallardo y logró imponer un estilo de juego, manteniendo seriedad", expresó el recientemente campeón del fútbol griego con el AEK de Atenas.

Almeyda como entrenador del Nacional B.

"A Demichelis se lo ve tranquilo desde afuera, tratando de jugar un buen fútbol. Es magnífico verlo así", agregó Almeyda. Y le deseó: "Ojalá que le continúe yendo así por el bien de River".

En diálogo con Radio La Red, Matías Almeyda contó que no dirigiría nuevamente a River tras su paso entre 2011 y 2012. "Mi tiempo en el club fue ese. Me tocó retirarme en aquel momento y tuve que hacer el sacrificio. Lo que tenía que dar, lo di", aseguró.

Luego, el Pelado habló el lugar que ocupa en la idolatría de los hinchas de River, a pesar de habérselas bancado en el peor momento del club: “Yo no quiero estar en ninguna bandera. El que se acuerda bien; el que no, más o menos. Si no estoy entre los ídolos es porque el hincha no lo siente y yo no voy a imponer nada".