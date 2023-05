Rumor bomba en Racing: ¿tantearon a un ex DT de Boca por si se va Gago?

La derrota del pasado fin de semana con Platense, generó muchos rumores sobre la continuidad de Fernando Gago como entrenador del primer equipo. Racing tuvo un partido para el olvido, fue goleado por uno de los equipos que está luchando por mantener la categoría y los fanáticos están perdiendo la paciencia. Si bien el DT, post partido, dijo que no pensó en dar un paso al costado, algunas versiones hablan de que los directivos estarían buscando un "Plan B" por si el rumbo no se endereza.

Daniel Avellaneda, periodista de Clarín y conocedor del mundo blanquiceleste, escribió algo que generó reacción inmediata: "Nadie lo va a admitir porque Gago es "intocable". Pero preguntaron por Alfaro a través de intermediarios. Y es lógico. Siempre tiene que haber un Plan B. El que no lo tiene, es un improvisado. Lechuga está libre y es hincha de Racing".

Alfaro habría sido tentado por Racing.

Apenas compartió la idea, los hinchas comenzaron a responder el posteo y la gran mayoría se mostró en desacuerdo ya que sería algo totalmente diferente a la línea que viene manteniendo la dirigencia en cuanto a las elecciones de entrenadores. De igual manera todos son supuestos y el futuro de Gago seguramente estará ligado a lo que ocurra en la Copa Libertadores.

Luego de la caída en Vicente López, el DT reconoció: "No pensé en dar un paso al costado como técnico de Racing. Mi conclusión es que no es fin de ciclo. Estamos teniendo una racha de malos resultados y me hago cargo de eso al igual que los jugadores. Hay un contexto compuesto por muchas situaciones que nos están llevando a esta situación y no encontramos que es lo específico en lo que debemos trabajar para poder revertir este presente, que es lo que queremos".

Racing se mantiene con 18 puntos (18va. posición) y suma un solo punto de los últimos 21 en juego en el torneo doméstico. En la próxima jornada recibirá a Vélez y habrá que ver de qué manera reciben al equipo, un termómetro que puede terminar sentenciando el futuro del entrenador de la Academia.