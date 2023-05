Qué dijo el presidente de Talleres sobre Demichelis tras el picante cruce verbal: "Martín es una…"

River sufrió, en Córdoba, una derrota que le volvió a dar vida a la Liga Profesional. La caída le permitió tanto a San Lorenzo, como a Talleres, acortar distancias con respecto al equipo de Martín Demichelis y Andrés Fassi, el presidente del conjunto cordobés habló de lo ocurrido el pasado domingo, pero también elogió al DT con quien tuvo un fuerte cruce verbal tiempo atrás.

Cuando "Micho" llegó a Núñez, habló con Javier Gandolfi para sumarlo a su cuerpo técnico y el ex River decidió quedarse en la "T", decisión que celebró Fasi con una picante frase: "Tal vez, en algún momento, tendrás que buscar a Martín Demichelis para que sea tu ayudante de campo. Espero que esto no salga de acá". Y la respuesta fue inmediata: "Me sorprendió porque en dos oportunidades me ofreció ser DT de Talleres. Como dijo Brito, como cordobés es muy mal contador de chistes".

Andrés Fasi, presidente de Talleres.

Ahora, sin embargo, el titular del club fue consultado nuevamente sobre lo Demichelis y esta vez evitó polemizar. "Martín es una persona que aprecio mucho, una persona que yo ya fui a buscar para que sea técnico de Talleres, cuando estaba en la finalización de su curso UEFA. Es una persona que admiro, una persona que ha hecho un trabajo extraordinario con River".

"No da para juntarnos a conversar, ni para irlo a ver o para hablarnos, porque cada uno está en un proyecto distinto, pero la verdad que valoro muchísimo lo que ha hecho con River y siempre, siempre tendrá personas con sus códigos, con sus valores, con su mirada, siempre tendrá las puertas de Talleres a abiertas. Lo que se dijo fue una situación en la que valoré fundamentalmente a Gandolfi. No fue una situación contra Martín, fue una situación valorando el gran técnico que Talleres", aclaró.

En las últimas horas se habló de que River estaba interesado en Michael Santos y Fasi fue contundente: "Justamente haremos una comida con la gente de River. Hay un gran diálogo con ellos. Hay muchos jugadores de Talleres. Qué lindo para Talleres que se esté viendo a Garro, a Valoyes, a Sosa, a Villagra, a Herrera, a Santos. Eso significa que el potencial y el producido de lo que viene generando Talleres es bueno. Hoy no es momento para hablar de las individualidades".