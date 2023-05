La decisión de Demichelis con el Diablito Echeverri tras su golazo en la Reserva de River

La gran actuación de Claudio Echeverri en el Sudamericano Sub 17 llenó de ilusión a los hinchas de River. El chaqueño fue la figura de la Selección argentina juvenil que conduce Diego Placente y la expectativa por un posible debut en Primera es mucha. Sin embargo, Martín Demichelis, no quiere apurarlo y pretende que siga ganando experiencia en la Reserva.

El pasado fin de semana, ante Talleres de Córdoba, el Diablito marcó otro golazo y muestra que está por encima del resto de sus compañeros pero el cuerpo técnico millonario coincide que hay llevarlo de a poco, sobre todo luego de sus declaraciones durante el certamen que se jugó en Ecuador cuando dijo que a veces siente "mucha presión de la gente y a veces me estreso".

Demichelis no quiere apurarse con Echeverri.

Luego de la victoria ante la "T", Echeverri habló y no ocultó su felicidad por ser parte del plantel profesional: "La verdad que estoy muy contento, es todo lo que soñé desde que llegué al club. Entrenar en Primera con los mejores jugadores que tenemos acá es un orgullo para mí. Ojalá pronto pueda debutar en Primera que es mi mayor sueño desde que llegué al club".

El futbolista, que cumplió 17 años en enero, ya tuvo también su primer entrenamiento con la selección mayor y tiene contrato contrato con River hasta el 2025, con una cláusula de 20 millones de euros. Teniendo en cuenta que ese monto es tentador para los clubes europeos, buscan duplicar el monto para no correr riesgos en los próximos mercados.

"A mí me encanta acompañar la evolución de los jugadores. Hay que manejar un poco las expectativas que se han generado para con él, no deja de ser un chico, no debemos confundirlo. Tiene el ADN de River, eso está claro y demostrado. Les pido a ustedes (periodistas) que bajen un poco las expectativas", dijo días atrás Demichelis que resiste a la tentación de ponerlo en Primera.