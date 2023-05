El palazo de Chicho Serna al arbitraje tras el polémico River-Boca: “Me da risa porque…”

Ya pasó una semana y Boca volvió a la victoria, pero puertas para adentro no olvidan lo sucedido con Darío Herrera en el Superclásico ante River. Así como Jorge Almirón dio su parecer, Chicho Serna apuntó con munición pesada tras el triunfo ante Belgrano.

Raúl Cascini salió a hablar ese mismo domingo, el DT xeneize lo hizo tras el buen partido ante el Pirata y el dirigente retomó la línea de su compañero del Consejo de Fútbol. Durante la semana, se rumoreó que diferentes protagonistas de Boca saldrían a marcar la cancha con los arbitrajes y eso fue lo que hizo 'El 5 de Boca': "Me da risa... Me quedó risa de ese partido, pero reconfirmo lo que yo, Chicho Serna, vengo pensando hace mucho... No sé si la solución es hablar, pero si esa jugada es en la otra área ni la miran, ni la pitan", disparó.

En charla con Boca de Selección en AM Del Plata, el colombiano agregó: "No lo sé cómo se va a cambiar, pero creo que nuestros hinchas ven que es evidente lo que viene pasando. ¿Cuántos penales le pitaron a Boca en el torneo? Hay como 70/80 en total, creo que 16 para el mismo club... Pero no soy llorón", sentenció.

Además, Serna ironizó sobre las segundas amarillas que no recibieron varios jugadores de River: "Primera vez que veo en la historia del fútbol que el árbitro le dice 'una, dos y tres... Siga jugando'; a mí me decían una, dos y tres y era amarilla, fue toda la vida así, ahora parece que cambió el reglamento".

"No sé si hay una mano rara, si lo supiera lo hubiera denunciado. Hay cosas que son evidentes que no nos gustan", dijo después. Para cerrar, Chicho le tiró a la oposición de Boca: "Hay cosas que son tan evidentes que no hay que repetirlas. Un penal en el minuto noventa y tanto me inquieta... Seguramente hay gente (de Boca) que se puso contenta con ese penal", concluyó.