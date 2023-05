El cruce de Demichelis con un periodista tras la caída de River ante Talleres: “Me voy a ocupar de…”

Después de diez partidos consecutivos sin conocer la derrota, donde había cosechado nueve triunfos y tan solo un empate (en su visita a Atlético Tucumán), River se volvió con las manos vacías de su visita a Córdoba. Talleres planteó un gran encuentro y venció al Millonario por 2-1 en el Mario Alberto Kempes.

Post caída en condición de visitante, Martín Demichelis dijo presente en conferencia de prensa, donde protagonizó un particular momento junto a un periodista partidario. El comunicador planteó una situación que no convenció del todo al DT y este no dudó en hacérselo saber.

Daniel Cairo, de Banda Roja Millonaria, fue quien realizó la cuarta pregunta de la conferencia: "Dio la sensación de que el equipo en muchos tramos quedó demasiado largo y que en la mitad de cancha, que generalmente tiene mucho juego, no pasaba por ahí la pelota y Enzo Pérez no tenía casi participación...".

Interrumpiendo al periodista, Demichelis expresó: "¿No pasaba por ahí la pelota? ¿Viste a algún defensor tirar la pelota tantísimas veces directo a los defensores? Nosotros intentamos jugar y por eso nos robaban muchísimo, pero la pelota siempre pasa por el medio. La pelota pasa por el medio".

El partidario de River prosiguió con su postura: "Para mí Enzo Pérez no tenía participación hoy, me pareció a mi que le faltaba alguien para manejar la pelota. Muchas veces vos decís que tenés mucho juego en el medio y por ahí jugas con un solo delantero, quizás hoy los delanteros tampoco recibían la pelota. Me pareció a mi que, fundamentalmente en el primer tiempo, el equipo estaba mal distribuido".

Para finalizar, Demichelis sentenció: "Está bien, te respeto, es tu apreciasión. Después buscá las estadísticas y haceme llegar si Enzo Pérez tuvo, de todos los volantes que estuvieron en el campo, el 20 30 40 menos de contacto que los demás. Incluidos los de Talleres, obviamente. Me voy a ocupar de esa tarea. A ver si Enzo Pérez a lo mejor tuvo 20 contactos de pelota cuando normalmente tiene 80. Me voy a ocupar de eso, porque para mí no es como vos decís. Respeto tu opinión porque cada uno ve el fútbol a su manera. No considero que ese fue un problema"