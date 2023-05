Qué opinó Francescoli del penal que definió el River-Boca: "Escuché mucho en estos días que..."

Pese a que pasaron varios días, el River-Boca sigue dando que hablar. La polémica actuación de Darío Herrera y la gresca que se armó entre los futbolistas, la cual terminó con siete expulsiones simultáneas, ha sido el tema principal en los diferentes debates futboleros de la última semana.

Como no podía ser de otra manera, en su visita al programa F10 de ESPN, Enzo Francescoli se refirió a la situación. El ídolo del Millonario no dudó al ser consultado sobre la decisión del colegiado, quien sancionó falta sobre Solari dentro del área. "Sí, fue penal", soltó el uruguayo.

A la hora de analizar la acción y fundamentar su postura, el director deportivo de River reconoció los aspectos a los cuales le presta atención en ese tipo de jugadas: "A muchas cosas, al menos yo habiendo sido jugador, desde el palco veo la reacción de los jugadores. Las reacciones de los jugadores te marcan lo que pasa en la cancha".

Recordando la polémica de la Copa Libertadores 2022, cuando su equipo quedó eliminado en el Monumental, Francescoli soltó: "Por eso me enojé el día de Vélez con el gol de Suárez. Porque el arquero, que es el primero que ve que no la toca con la mano, no dice nada. Hay cosas que son el ABC, es sentido común".

"No fue un patadón. Fue un poco como la patada que metió Rojas el día que ataja el penal Barovero. No lo ve o piensa que va a llegar primero y llegó después. Es falta. Yo escuché mucho en estos días que es una falta pequeña y a los 90 minutos no lo podés cobrar. No es lógico", sentenció Francescoli.