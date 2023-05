La sentencia de Tevez sobre el penal agónico para River: “A Boca le tocó perder por una…”

Carlos Tevez le puso fin a su primera experiencia como director técnico de Rosario Central a inicios del mes de noviembre del 2022. Desde entonces, el Apache, junto a su cuerpo técnico, se encuentra esperando un proyecto que lo seduzca para volver a la vorágine del día a día del fútbol.

Este jueves, pasado el mediodía, el exjugador del Boca dijo presente en los estudios de TyC Sports. Como no podía ser de otra manera, el ahora DT se refirió a las polémicas que existieron en el estadio Más Monumental, en el triunfo de River ante el Xeneize por la mínima diferencia.

Para comenzar, luego de que Gastón Edul le preguntara si para él estuvo correcta la decisión de Darío Herrera, entre risas Carlos Tevez respondió: "Sí. Creo que soy el menos indicado para decir si fue penal o no. El hincha de Boca te va a decir que no y el de River que si".

Sobre la recordad polémica en la que el Millonario pidió falta en un gol suyo en la Bombonera contra Jonathan Maidana, el Apache soltó: "Yo te voy a decir que no fue foul el que le hice a Maidana y el hincha de River te va a decir que si. Me parece que ahí está lo lindo. Decir que te toca perder con una injusticia, bancatela. A Boca le tocó perder por una injusticia y se la tiene que bancar. Te da bronca, si me lo hubiesen cobrado a mi obvio que me daría bronca".

Para finalizar, sobre la no expulsión de Enzo Díaz, Tevez sentenció: "Es muy difícil dirigir hoy el fútbol argentino. Primeramente la culpa la tenemos entre todos. Estamos llevando el foco de atención a los árbitros y acá la atención es para los jugadores. Obvio que es segunda amarilla y Enzo Díaz se tiene que ir expulsado".