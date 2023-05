El rumor bomba sobre Marcelo Gallardo y la desmentida de su entorno

Mientras Marcelo Gallardo espera alguna oferta del mercado europeo, apareció una verdadera bomba que sorprendió a todos. Según informaron desde Emiratos Árabes, el Muñeco tenía un principio de acuerdo con el Al-Ain Football Club para dirigir en esa liga, pero los rumores fueron rápidamente desmentidos por el entorno del entrenador.

La publicación del equipo saudí.

La cuenta de Instagram "Minbar de Al Ain", fue quien lanzó la noticia y escribió en uno de los posteos que el "Club Al Ain tiene un principio de acuerdo con el técnico argentino Marcelo Gallardo, para dirigir al equipo durante la próxima temporada".

Sin embargo, Germán García Grova, en su cuenta de Twitter, lo descartó al escribir: "Marcelo Gallardo NO SERÁ entrenador de Al-Ain FC. Desde el entorno del DT desmienten un acuerdo con el club de Emiratos Árabes Unidos". De esta manera, el ex entrenador de River seguirá esperando una oportunidad para demostrar toda su sabiduría en el Viejo Continente.

Semanas atrás, en una entrevista que realizó con el medio The Athletic, Gallardo explicó: "Estoy visualizando cuál podría ser el próximo paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club histórico porque quiera entrenar en europa. Esa no es mi forma".

"Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora”, agregó el entrenador que, además con el fútbol de Medio Oriente, fue vinculado con el PSG, Sevilla, Tottenham, Chelsea.