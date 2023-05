¿Levanta la guardia? El cambio de estrategia de Boca con los arbitrajes tras la polémica ante River

"La guardia alta" fue un concepto marcado de la era de Marcelo Gallardo en su histórico paso por River. Tras las polémicas del último Superclásico, Raúl Cascini salió con los tapones de punta contra el arbitraje: "Estamos cansados ya de hacer de buenos o de boludos... esa es la palabra, de boludos. No queremos hacer más de boludos. Parece que acá arrancan los campeonatos y hay que salir a llorar. Bueno, vamos a ver qué pasa", disparó. Al parecer, Boca tomará otra postura con los árbitros a partir del domingo.

Según informó Olé, el Consejo de Fútbol tomaría el toro por las astas. De hecho, se rumoreó que Juan Román Riquelme u otro dirigente saldría a hablar en televisión para hacer una queja pública. Esto no quedó descartado, pero todavía no sucedió. Sin embargo, desde el predio de Ezeiza estarían decididos a meter presión desde los micrófonos.

Esta postura no se reflejaría en una protesta formal en AFA, que suele ser archivada rápidamente y no tiene el mismo peso que la palabra del vicepresidente en una entrevista: "No sirve de nada. Lo que sirve es hablar, como hicieron ellos con Beligoy y mal no les fue. Así que ahora nos van a escuchar, porque parece que es la única que queda", le confirmaron al medio antes mencionado.

Por "ellos" se refieren claramente a River. En 2022, tanto Gallardo como Jorge Brito criticaron a Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje: "Con el arbitraje argentino viene pasando algo y no lo digo yo, lo dice casi todo el fútbol", exclamó el Muñeco antes del último Superclásico en la Bombonera, también dirigido por Darío Herrera.

"Tiene una incompatibilidad de funciones teniendo ese cargo (Beligoy conduce la Asociación Argentina de Árbitros) y siendo el Director Nacional de Árbitros, que es quien los selecciona. Eso nos parece que necesita mayor claridad", aseguró el presidente del Millonario fines de 2022.

El domingo, Cascini salió a marcar la cancha: "Queremos competir y no queremos llorar, ni hablar mal [...] Acá parece que, cuando arranca el campeonato, habría que pegarle a [Federico] Beligoy, ¿no? Hablar mal...", planteó. ¿Se viene un cambio en Boca?